Депутаты Архангельска: "Бюджет принят!"

Депутаты городской Думы приняли бюджет Архангельска на 2026 год в первом чтении.

Доходы составят 19 790 млн рублей, расходы – 20 835 млн рублей. 55% расходной части бюджета приходится на нужды социально-культурной сферы, а 28% предусмотрено на финансирование отрасли городского хозяйства.

В бюджете предусмотрено сохранение действующих условий оплаты труда и обеспечение решений по повышению оплаты труда отдельных категорий работников, а также учтены тарифы на оплату коммунальных услуг.

В проекте бюджета на 2026 год включён широкий перечень крупных и точечных направлений. Среди них — возмещение собственникам за изымаемые аварийные жилые помещения — 1 884,8 млн рублей, а также 1 013,4 млн рублей на приобретение жилья. На покупку квартир для детей-сирот — 59,5 млн рублей.

Продолжается работа по развитию городской инфраструктуры. 50,1 млн рублей направят на обустройство подъездных путей и разворотных площадок к источникам пожаротушения, 48,2 млн рублей — на реконструкцию сетей горячего водоснабжения. В план закладывается и строительство линий наружного освещения в Цигломенском и Исакогорском округах, Майской горке и в Маймаксе. На эти цели предусмотрено 20,1 млн рублей.

Муниципальный дорожный фонд на 2026 год сформирован в размере 882 млн рублей. Также предусмотрено софинансирование в рамках национальных проектов в размере 3 366,9 млн рублей — эти средства станут основой для реализации ключевых федеральных и региональных инициатив на территории города.

Председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов подчеркнул, что по сравнению с текущим годом, доходы городского бюджета вырастут почти на четыре миллиарда рублей. Вместе с доходами закономерно увеличиваются и расходы городской казны.

«В бюджете текущего года на сферу городского хозяйства приходилось лишь 17% расходов, и депутатский корпус обращал внимание, что этого недостаточно. Нас услышали — в новом бюджете доля городского хозяйства увеличена до 28%.

Сюда вошли программы по ремонту дворовых проездов, тротуаров и обеспечение безопасности дорожного движения. По многочисленным обращениям жителей стартует ремонт дорог третьей категории, включая труднодоступные территории и острова — на это направят 50 миллионов рублей.

Продолжается финансирование крупных инфраструктурных проектов. Один из ключевых — благоустройство площади Профсоюзов. Если раньше работы шли по проезжей части, то уже в следующем году начнётся реальное преображение площади в современное и комфортное общественное пространство», - подчеркнул Иван Воронцов.



