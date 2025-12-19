От дедов — ружьё, от внуков — забота: бойцы из Поморья благодарят северян за помощь

В Народный фронт пришли весточки от наших защитников. Поморье вновь воодушевляет мощью своего единства.



Бойцы с донецкого направления благодарят директора Архангельского губернаторского морского кадетского корпуса Сергея Докучаева. Коллектив и воспитанники учреждения продолжают марафон добра. Кадеты, их родители и наставники на этот раз передали землякам продукты, одежду, бытовую технику, окопные свечи и сладости.



Особый вклад в безопасность солдат вновь внёс и пенсионер Владимир Письменный. Он отправил им новое антидроновое ружьё. Это не просто техника — это спасённые жизни и надёжный "щит" над головой наших парней "за лентой".



Народный фронт доставил полученную помощь.