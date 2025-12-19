Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

От дедов — ружьё, от внуков — забота: бойцы из Поморья благодарят северян за помощь

В Народный фронт пришли весточки от наших защитников. Поморье вновь воодушевляет мощью своего единства.

Бойцы с донецкого направления благодарят директора Архангельского губернаторского морского кадетского корпуса Сергея Докучаева. Коллектив и воспитанники учреждения продолжают марафон добра. Кадеты, их родители и наставники на этот раз передали землякам продукты, одежду, бытовую технику, окопные свечи и сладости.

Особый вклад в безопасность солдат вновь внёс и пенсионер Владимир Письменный. Он отправил им новое антидроновое ружьё. Это не просто техника — это спасённые жизни и надёжный "щит" над головой наших парней "за лентой".

Народный фронт доставил полученную помощь. 

13 январь 10:41 | : Политика

Главные новости


Не пожалеем крови своей. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Пенсии: сегодня, вчера, завтра

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2026 (88)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (371)



Деньги


все материалы
«    Январь 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20