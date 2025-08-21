Вверх
Бойцы СВО благодарят жителей Поморья за помощь

На этой неделе Народный фронт получил видеообращения от воинских подразделений донецкого направления. Бойцы благодарят жителей Архангельской области за генератор, который Народный фронт доставил во время очередной гуманитарной поездки в зону СВО. Генератор – универсальный агрегат, он нужен ребятам и в быту и для выполнения боевых задач.

А персонал медицинской части благодарит северян и коллектив медицинского центра «Меридиан» за переданные средства реабилитации, медикаменты и перевязочные материалы, ежедневно необходимые в процессе лечения и восстановления бойцов, получивших ранения.

Спасибо всем землякам, кто участвует в сборе помощи фронту. Вместе с вами мы приближаем Победу!

  

