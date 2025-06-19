Вверх
Посылки из Поморья спасают бойцам СВО жизни

На прошлой неделе в Народный фронт пришло несколько видео-обращений от военнослужащих Архангельской области, выполняющих задачи в зоне СВО.

Ребята с сумского направления говорят жителям Поморья огромное спасибо за лекарства и средства для оказания первой помощи, которые спасают жизни в критический момент.

А по просьбе бойцов с донецкого направления представители Народного фронта оперативно доставили на передовую мотоцикл ИЖ Юпитер-5 - самый удобный транспорт в летнее время, который парням необходим для выполнения боевых задач.

 

 

15 август 08:30 | : Политика

