Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Из Поморья на передовую доставили квадракоптеры и медицинские материалы

Бойцы с донецкого направления прислали в Народный фронт Архангельской области видео со словами благодарности в адрес региональной службы судебных приставов.

Парни говорят спасибо за новые квадракоптеры, которые позволят им вести с воздуха фото- и видеофиксацию на полях сражений и собирать оперативную информацию для выполнения боевых задач.

Отдельные слова признательности пришли и от медиков Донецка.

Главная медсестра Института неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака Минздрава России Ирина Ковальчук от имени коллектива учреждения благодарит Народный фронт Поморья и руководство лечебного центра “Меридиан” за предоставленную гуманитарную помощь. Это бактерицидная камера, шприцы, пелёнки, памперсы и постельное бельё.  

08 июнь 11:00 | : Политика

Главные новости


Народный фронт отчитался по реализации нацпроектов
Меньшову и не снилось. Рецензия на фильм "Мужу привет"

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Июнь 2025 (103)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)



Деньги


все материалы
«    Июнь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20