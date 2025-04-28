Из Поморья на передовую доставили квадракоптеры и медицинские материалы

Бойцы с донецкого направления прислали в Народный фронт Архангельской области видео со словами благодарности в адрес региональной службы судебных приставов.



Парни говорят спасибо за новые квадракоптеры, которые позволят им вести с воздуха фото- и видеофиксацию на полях сражений и собирать оперативную информацию для выполнения боевых задач.



Отдельные слова признательности пришли и от медиков Донецка.



Главная медсестра Института неотложной и восстановительной хирургии имени В.К. Гусака Минздрава России Ирина Ковальчук от имени коллектива учреждения благодарит Народный фронт Поморья и руководство лечебного центра “Меридиан” за предоставленную гуманитарную помощь. Это бактерицидная камера, шприцы, пелёнки, памперсы и постельное бельё.