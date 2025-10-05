Деньги любят счет. Итоги юбилейной сессии АрхГорДумы

На прошедшей 20-й сессии городской Думы народные избранники внесли изменения в текущий городской бюджет. Так, были перераспределены порядка 138 млн рублей.

По словам председателя комиссии по вопросам бюджета, финансов и налогов городской Думы Сергей Чанчиков, основные денежные средства в размере 130 млн рублей направлены на возмещение затрат по осуществлению автобусных пассажирских перевозок.

«Ситуация достаточно серьезная, городские власти исполняют все взятые на себя обязательства. Надеемся, что и основной перевозчик, компания "Рико", также будет выполнять свои обязательства на все сто процентов», — отметил Сергей Андреевич.

Кроме этого, дополнительные денежные средства направлены на капитальный ремонт и выполнение предписаний со стороны надзорных органов в детских садах и школах города, а также на ремонт нескольких помещений маневренного муниципального жилого фонда.

Кроме этого, депутаты рассмотрели вопрос «Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения проекта городского бюджета на 2026 год и на плановый период 2026 и 2027 годов».

В рамках данного вопроса изменяется срок внесения Администрацией городского округа "Город Архангельск" на рассмотрение Архангельской городской проекта решения о городском бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов с 10 ноября на 15 ноября 2025 года.

Таким образом, сдвигаются сроки рассмотрения проекта городского бюджета со стороны КСП г. Архангельска и городскими депутатами.

«В связи с изменениями сроков внесения проекта областного бюджета в областное Собрание депутатов, меняются сроки рассмотрения и на уровне городских округов и муниципальных образований. Таким образом, принятие городского бюджета в первом и втором чтениях в городской Думе Архангельска планируется в новые сроки в этом году – 3 декабря (21-я сессия) и 18 декабря (22-я сессия)», - отметил член комиссии по вопросам бюджета, финансов и налогов городской Думы Денис Лапин.

Кроме того…

Народные избранники предоставили государственному бюджетному учреждению социального обслуживания населения Архангельской области «Центр помощи совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями» в безвозмездное пользование муниципальное имущество. Речь идёт о нежилых помещениях, расположенном по адресу: улица Г. Суфтина, дом 32.

Помещение будет использоваться для предоставления социальных услуг пожилым гражданам.

Председатель комиссии по социальным вопросам городской Думы Сергей Сорокин подчеркнул важность этого решения для поддержки граждан с ментальными особенностями и пожилых людей в городе. Он отметил, что такие шаги способствуют улучшению качества жизни уязвимых категорий граждан и реализации социальной политики города.

Так же городские депутаты внесли изменения в Положение о порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим на праве собственности городскому округу «Город Архангельск», а также, в связи с изменениями текущего законодательства, в Устав города Архангельска.



