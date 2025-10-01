Архангельские депутаты вплотную взялись за бюджет города

Презентацию проекта городского бюджета на следующий год и плановый период провел Даниил Шапошников, заместитель Главы городского округа «Город Архангельск» по вопросам экономического развития и финансам.



В рамках своего выступления Даниил Вадимович рассказал о показателях социально-экономического развития, основных направлениях бюджетной политики и подходах к планированию бюджета на 2026 год и плановый период с учетом текущей геополитической и экономической ситуации, сценарных условиях, использованных для расчета расходов городского бюджета.



«Депутатам городской Думы представлена информация об основных параметрах городского бюджета: доходы, расходы, дефицит. Наглядно продемонстрирован сравнительный анализ данных показателей по итогам предшествующих периодов», - отметил председатель комиссии по вопросам бюджета, финансов и налогов Архангельской городской Думы Сергей Чанчиков.



Так, доходы на 2026 год составляют 19 790 млн рублей, расходы составят 20 835 млн рублей, дефицит городского бюджета на 2026 год запланирован в размере 1 045 млн рублей.



Даниил Вадимович сообщил, на что предусмотрены бюджетные ассигнования, и обозначил план работы Администрации на предстоящий год.



Первое чтение бюджета Архангельска на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов планируется 3 декабря на очередной сессии Архангельской городской Думы.







