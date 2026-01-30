На сессии АрхГорДумы ожидают Михаила Ульянова

В преддверии мартовской сессии Архангельской городской Думы 28-го созыва состоялось общее заседание профильных комиссий под председательством депутата Сергея Чанчикова. В ходе совещания депутаты обсудили все вопросы, которые будут вынесены на сессию, запланированную на 18 марта.



Городские депутаты примут решение по увеличению дефицита городского бюджета на сумму 122 млн рублей за счет остатков средств, образовавшихся на едином счете городского бюджета по состоянию на 1 января 2026 года. Так, порядка 47 млн будет направлено на подпрограмму "Защита населения и территории городского округа "Город Архангельск" от чрезвычайных ситуаций". Кроме этого, в связи с увеличением видов деятельности и работ планируется закупить технику для МКУ "Чистый город". На ямочный ремонт и нанесение дорожной разметки планируется направить 40 млн рублей, на ряд мероприятий в рамках комплексного развития столицы Поморья будет направлено 32,8 млн рублей. Кроме этого, 14 млн рублей в рамках перераспределения бюджетных средств планируется направить на работы капитального характера в детских садах №151 "Рыбачок" и №10 "Родничок".



На сессиях депутаты традиционно заслушивают ежегодные отчеты крупных коммунальных и инфраструктурных компаний о своей работе на территории Архангельска. В этот раз будет представлен доклад о текущей деятельности ООО «РВК-Архангельск», включая выполнение инвестиционной программы предприятия.



Кроме этого, в повестке сессии - информация об организации ремонта, содержания и уборки улично-дорожной сети (в том числе дорог третьей категории, дворовых, внутриквартальных проездов), тротуаров городского округа «Город Архангельск» за 2025 год.



На сессии с отчетом о деятельности контрольно-счетной палаты Архангельска за 2025 год выступит её председатель Михаил Ульянов.



Также народные избранники примут решение об утверждении отчёта о выполнении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества городского округа «Город Архангельск» на 2023–2025 годы за 2025 год, рассмотрят дачу согласий на ряд крупных сделок для МУП «Водоочистка», а также примут решение о протесте прокурора г. Архангельска.



Напомним, что двадцать четвертая сессия Архангельской городской Думы состоится 18 марта в 10:00 по адресу: город Архангельск, проспект Троицкий, дом 60.



Прямая трансляция сессии городской Думы будет доступна с 10:00 до окончания сессии в группе городской Думы в социальной сети «ВКонтакте». Для просмотра сессии необходимо войти в группу, подписавшись на неё.