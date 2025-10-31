3 декабря архангельские депутаты займутся городским бюджетом на 2025 год

В рамках подготовки 21-й сессии городской Думы 28-го созыва, городские депутаты провели общее заседание профильных комиссий под руководством председателя комиссии по вопросам бюджета, финансов и налогов Сергея Чанчикова.



Народные избранники рассмотрели все вопросы, выносимые на предстоящую сессию. Главный из них - о принятии в первом чтении проекта городского бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

Заместитель Главы города по вопросам экономического развития и финансам Даниил Шапошников рассказал о показателях социально-экономического развития, основных направлениях бюджетной политики и подходах к планированию бюджета на 2026 год и плановый период с учетом текущей геополитической и экономической ситуации, сценарных условиях, использованных для расчета расходов городского бюджета.



Так, доходы на 2026 год составляют 19 790 млн рублей, расходы составят 20 835 млн рублей, дефицит городского бюджета на 2026 год запланирован в размере 1 045 млн рублей.

Депутатам городской Думы представили основные параметры бюджета: доходы, расходы и дефицит.



Даниил Вадимович рассказал, на что предусмотрены бюджетные ассигнования, и обозначил план работы Администрации на предстоящий год. «По ряду направлений ключевых затрат предстоит большая совместная системная работа в следующем году. Тем не менее, уже сейчас мы разработали несколько вариантов сценариев по возможным поступлениям будущих доходов с целью выполнения всех взятых на себя обязательств», - отметил Даниил Вадимович.



Напомним, что 1 декабря в 16.00 состоятся публичные слушания по проекту городского бюджета.



Кроме этого, городские депутаты на сессии рассмотрят поправки в текущий городской бюджет. Порядка 73,3 млн рублей планируется направить на выполнение текущих муниципальных обязательств по автобусным перевозкам жителей, 6,5 млн рублей будет направлено на капитальный ремонт и благоустройство территории в шести муниципальных учреждениях образования. Также планируется 2,5 млн рублей направить на приобретение современного цифрового звукового пульта и комплекта радиомикрофонов для оснащения концертного зала АГКЦ.



На 21-й сессии народные избранники заслушают доклад Николая Худякова, директора департамента городского хозяйства Администрации Архангельска, о готовности объектов ТЭК и ЖКХ города к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

Данный вопрос депутаты рассмотрели на профильной комиссии по вопросам городского хозяйства и экологии.



Также на предстоящей сессии депутаты рассмотрят вопрос по увеличению социальных выплат в рамках вопроса по мерам социальной поддержки детей, переданных на воспитание под опеку (попечительство) и в приемные семьи.

Традиционно депутаты на сессиях рассматривают блок вопросов имущественного характера. Так, на предстоящей сессии депутатам предстоит дать согласие на передачу восьми комплексов уличного видеонаблюдения ГАУ «Управление информационно-коммуникационных технологий Архангельской области» в рамках бесперебойной работы программы «Безопасный город», а муниципальному предприятию «Водоочистка» дать согласие на совершение крупной сделки. Речь идет о заключении договора на охрану объектов предприятия.



Напомним, что двадцать первая сессия Архангельской городской Думы состоится 3 декабря в 10:00 по адресу: город Архангельск, проспект Троицкий, дом 60.

Прямая трансляция сессии городской Думы будет доступна с 10:00 до окончания сессии в группе городской Думы в социальной сети «ВКонтакте».