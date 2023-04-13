Депутаты АрхГорДумы идут навстречу майской сессии

24 мая в 10.00 начнет свою работу 48-я сессия Архангельской городской Думы. Подготовка уже началась…
Так, на совместном заседании нескольких постоянных комиссий городского парламента разбирались аспекты главного сессионного вопрос – «Об исполнении городского бюджета за 2022 год».
Его основные параметры:
- доходы городского бюджета по кодам классификации доходов бюджетов;
- расходы городского бюджета по ведомственной структуре расходов городского бюджета;
- расходы городского бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов;
- расходы городского бюджета по целевым статьям (муниципальным программам городского округа "Город Архангельск" и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов городского бюджета;
- источники финансирования дефицита городского бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
Весь же прошлогодний бюджет Архангельска закрыт с профицитом в 244 605,9 тыс. рублей.
Кроме того, депутаты обсудили нюансы текущего бюджетного года и согласовали установку памятной доски Выборнову С.П.