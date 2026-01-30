Фракция ЕР в АрхоблСобрании поддержала корректировку регионального бюджета

Депутаты обсудили повестку 24-й сессии областного Собрания, которая пройдёт 18–19 марта, и выработали консолидированную позицию по ключевым вопросам. В центре внимания — изменения в областной бюджет, налоговое регулирование, меры социальной поддержки, развитие инвестиционной среды и совершенствование законодательства в сфере молодёжной политики.

 Фракция поддержала корректировку областного бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Изменения предусматривают уточнение расходов, снижение дефицита и корректировку параметров государственного долга.

 Одобрены и изменения в налоговое законодательство. Они направлены на упорядочение применения пониженных ставок по упрощённой системе налогообложения, в том числе для малого и среднего бизнеса, а также социальных предприятий.

 В социальном блоке поддержаны решения по совершенствованию механизма предоставления земельных участков и расширению льгот для многодетных семей — в частности, возможности бесплатного посещения не только музеев, но и выставок. Кроме того, предусмотрены меры по поддержке детей-сирот и улучшению системы обеспечения их жильём.

 Отдельное внимание уделено развитию молодёжного парламентаризма. Уточняются задачи и полномочия Молодёжного парламента, усиливается взаимодействие с депутатским корпусом, что позволит активнее вовлекать молодёжь в общественно-политическую жизнь региона.

 От обсуждения законодательной повестки депутаты перешли к вопросам общественно-политической работы. Заместитель губернатора Архангельской области по внутренней политике Андрей Рыженков представил программу отчётно-программных форумов «Есть результат!», на которых партия отчитается о реализации Народной программы. Мероприятия пройдут во всех муниципальных образованиях Архангельской области с 20 марта по 17 апреля.

 Планируется, что депутаты фракции примут активное участие в проведении форумов в своих муниципалитетах, подключатся к их организации и работе площадок, а также обеспечат обратную связь с жителями по ключевым вопросам развития территорий.

 Также на заседании фракции единогласно принято решение о включении в её состав депутата Владимира Сухарева. Таким образом, численность фракции увеличилась до 37 человек.

 По итогам заседания депутаты подтвердили готовность к скоординированной работе на предстоящей сессии.

 

