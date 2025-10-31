Вверх
Фракция «Единая Россия» в АОСД утвердила консолидированную позицию по законопроектам

Фракция «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов накануне декабрьской сессии провела стратегическое заседание, в ходе которого была утверждена консолидированная партийная позиция по ключевым законопроектам.

 Главным решением стала единогласная поддержка проекта регионального бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов во втором чтении.

 Бюджет, являющийся основным финансовым документом региона, был доработан с учётом 28 конструктивных поправок, внесённых Правительством области и депутатским корпусом. Это позволило учесть актуальные социально-экономические задачи и укрепить его программную направленность.

Также фракция поддержит ряд важных инициатив в сферах социальной, трудовой и земельной политики, развития топливно-энергетического комплекса, физической культуры и спорта, поддержки участников СВО и членов их семей, а также регулирования продажи безалкогольных тонизирующих напитков.

 По итогам заседания также был утверждён план работы фракции на первое полугодие 2026 года, что подчёркивает системный и плановый характер деятельности депутатского объединения.


 

17 декабрь

