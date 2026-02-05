Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Единая Россия" определилась с позицией на ближайшей сессии АрхоблСобрания

В Архангельске прошло заседание фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов. Центральным вопросом повестки стало рассмотрение проектов законов, выносимых на 23-ю сессию областного Собрания 18–19 февраля 2026 года. По итогам обсуждения фракция консолидировала позицию и приняла решение о поддержке ряда социально значимых и системных инициатив.

 В центре внимания — решения, напрямую влияющие на жизнь жителей региона. Депутаты поддержали изменения в бюджетное законодательство и межрегиональное соглашение с Ненецким автономным округом, которое продлевается до 2028 года. Это позволит сохранить устойчивость финансовых отношений и предсказуемость межбюджетной политики.

 Особый акцент — на социальной поддержке. Фракция поддержала инициативы, расширяющие меры помощи участникам СВО и их семьям, а также предоставляющие дополнительные гарантии детям-сиротам, участвовавшим в защите государственной границы. Эти решения направлены на реальную поддержку людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

 В числе приоритетов — развитие инвестиционного климата и молодёжной политики. Законопроекты уточняют критерии масштабных инвестпроектов и закрепляют стратегический подход к работе с молодёжью, включая ежегодный доклад о состоянии этой сферы.

 Консолидированную поддержку получил блок инициатив по совершенствованию территориальной организации местного самоуправления. Речь идёт о преобразовании Коношского и Ленского муниципальных районов в муниципальные округа, установлении переходного периода формирования органов местного самоуправления до 1 января 2027 года, корректировке законодательства о статусе и границах муниципальных образований, а также о роспуске муниципального Совета городского поселения «Коношское» в связи с непроведением правомочных заседаний.

 По итогам заседания фракция подтвердила готовность к консолидированной работе на сессии. Главный ориентир — устойчивое развитие Архангельской области и защита интересов её жителей.


18 февраль 07:27 | : Политика

Главные новости


«Если бы не было Первой мировой войны»
Челобитная архангельских и холмогорских пушкарей. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (228)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20