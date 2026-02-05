"Единая Россия" определилась с позицией на ближайшей сессии АрхоблСобрания

В Архангельске прошло заседание фракции «Единая Россия» в Архангельском областном Собрании депутатов. Центральным вопросом повестки стало рассмотрение проектов законов, выносимых на 23-ю сессию областного Собрания 18–19 февраля 2026 года. По итогам обсуждения фракция консолидировала позицию и приняла решение о поддержке ряда социально значимых и системных инициатив.

В центре внимания — решения, напрямую влияющие на жизнь жителей региона. Депутаты поддержали изменения в бюджетное законодательство и межрегиональное соглашение с Ненецким автономным округом, которое продлевается до 2028 года. Это позволит сохранить устойчивость финансовых отношений и предсказуемость межбюджетной политики.

Особый акцент — на социальной поддержке. Фракция поддержала инициативы, расширяющие меры помощи участникам СВО и их семьям, а также предоставляющие дополнительные гарантии детям-сиротам, участвовавшим в защите государственной границы. Эти решения направлены на реальную поддержку людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

В числе приоритетов — развитие инвестиционного климата и молодёжной политики. Законопроекты уточняют критерии масштабных инвестпроектов и закрепляют стратегический подход к работе с молодёжью, включая ежегодный доклад о состоянии этой сферы.

Консолидированную поддержку получил блок инициатив по совершенствованию территориальной организации местного самоуправления. Речь идёт о преобразовании Коношского и Ленского муниципальных районов в муниципальные округа, установлении переходного периода формирования органов местного самоуправления до 1 января 2027 года, корректировке законодательства о статусе и границах муниципальных образований, а также о роспуске муниципального Совета городского поселения «Коношское» в связи с непроведением правомочных заседаний.

По итогам заседания фракция подтвердила готовность к консолидированной работе на сессии. Главный ориентир — устойчивое развитие Архангельской области и защита интересов её жителей.



