Единороссы в АОСД единодушно одобрили областной бюджет на 2025 год

Фракция партии "Единая Россия" в Архангельском областном Собрании депутатов провела заседание, на котором были рассмотрены ключевые вопросы, вынесенные на предстоящую сессию АОСД. Депутаты обсудили широкий спектр тем, от бюджета и социальных мер поддержки до вопросов реформирования местного самоуправления и подготовки к выборам губернатора. Все решения фракции направлены на обеспечение социально-экономического развития региона и повышение качества жизни его жителей.



Одним из важнейших решений стало консолидированное одобрение изменений в областной бюджет на 2025 год. Депутаты поддержали как законопроект "О внесении изменения в статью 33 областного закона «О реализации государственных полномочий Архангельской области в сфере охраны здоровья граждан»", так и законопроект "О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов»", с учетом предложенных поправок и замечаний.

В частности, депутаты выделили важность законопроекта по увеличению отдельных бюджетных ассигнований за счет дополнительных поступлений в доход областного бюджета. На заседании заслушали доклад исполняющей обязанности министра финансов Архангельской области Татьяны Вячеславовны Суровцевой, детально представившей все аспекты предлагаемых изменений.



Социальная сфера также не осталась без внимания. Фракция поддержала принятие в двух чтениях законопроекта "О внесении изменений в отдельные областные законы в сфере предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан". Этот документ расширяет меры поддержки на лиц, участвующих в защите территории РФ, и вносит ясность в определение состава многодетной семьи. С докладами по данному вопросу выступили министр труда, занятости и социального развития Архангельской области Владимир Алексеевич Торопов и председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Сергей Валентинович Красильников. Кроме того, депутаты фракции приняли к сведению ежегодный доклад уполномоченного по правам человека в Архангельской области Любови Викторовны Анисимовой, отметив важность её работы по защите прав жителей региона.



Важным решением стало также поддержка проекта областного закона № пз8/251 "О преобразовании городских и сельских поселений Вельского муниципального района Архангельской области путем их объединения и наделения вновь образованного муниципального образования статусом Вельского муниципального округа Архангельской области". Данная инициатива направлена на оптимизацию управления и повышение эффективности использования ресурсов на местном уровне.



На заседании был также заслушан доклад первого заместителя руководителя администрации Губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области Андрея Рыженкова о подготовке к предстоящим выборам Губернатора Архангельской области. Депутаты фракции "Единая Россия" подтвердили готовность к активной работе в рамках избирательной кампании.



Таким образом, на заседании фракции "Единая Россия" в АОСД были приняты важные решения, направленные на укрепление социально-экономической стабильности Архангельской области, повышение эффективности работы органов власти и обеспечение достойного уровня жизни граждан.