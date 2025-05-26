В Архангельской области проходит капитальный ремонт путепроводов и мостов

Партия "Единая Россия" последовательно реализует положения Народной программы, направленные на модернизацию и развитие транспортной инфраструктуры. В рамках данной работы и в соответствии с национальным проектом "Инфраструктура для жизни" ведутся масштабные работы по капитальному ремонту путепроводов и мостовых сооружений на территории Архангельской области.



В настоящее время осуществляется комплекс мероприятий по ремонту путепровода через автомобильную дорогу Исток – Лесная Речка, расположенного на первом километре автомобильной дороги Исакогорка – Новодвинск – Холмогоры.



На объекте выполняются следующие виды работ:



• Демонтаж конструктивных элементов путепровода.

• Ремонт ригелей и опор.

• Устройство арматурных каркасов и опалубки опор.

• Устройство и укрепление конусов.



Текущая техническая готовность объекта составляет порядка 15 процентов. В целях обеспечения безопасности дорожного движения организовано реверсивное движение по левой полосе. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию – конец октября текущего года.



Помимо этого запланировано завершение следующих объектов:



• Капитальный ремонт моста через реку Лявлю, расположенного на 33-м километре автомобильной дороги Архангельск – Мезень. Ожидаемый срок завершения работ – ноябрь текущего года. Текущая техническая готовность составляет более 65 процентов.

• Ввод в эксплуатацию моста через реку Ижму, расположенного на первом километре автомобильной дороги Ижма – Лапоминка – Патракеевка. Планируемый срок ввода в эксплуатацию – конец ноября текущего года.



Также ведутся работы по капитальному ремонту моста через реку Солзу, расположенного на 34-м километре автомобильной дороги Архангельск – Онега. Объект является переходящим, срок ввода в эксплуатацию запланирован на конец ноября 2026 года. Текущая техническая готовность составляет более 35 процентов.



Реализация данных проектов имеет стратегическое значение для развития транспортной инфраструктуры региона, повышения безопасности дорожного движения и обеспечения комфортного передвижения граждан. Партия "Единая Россия" продолжит последовательную работу по исполнению Народной программы и улучшению качества жизни жителей Архангельской области.