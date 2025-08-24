Вверх
Завершён ремонт участка дороги Лешуконское — Мезень

В Лешуконском округе приведён в нормативное состояние участок автодороги Лешуконское — Мезень с 12-го по 20-й километр. Мероприятия выполнены по линии национального проекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «Единой России».

 Ремонт начался в середине февраля текущего года и завершён в соответствии с контрактом. Подрядчик выполнил расчистку полосы отвода, устройство земляного полотна, укрепление откосов и обочин.

Восстановлены примыкания, отремонтированы железобетонные трубы, установлены дорожные знаки. Это повысит безопасность и надёжность проезда на участке.

10 октябрь 15:30

