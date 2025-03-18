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По Народной программе "Единой России" ремонтируется автодорога М-8

Секретарь Архангельского регионального отделения «Единой России», губернатор области Александр Цыбульский сообщил о начале ремонтных работ на очередном участке автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" – Котлас в Верхнетоемском округе. Эти работы, реализуемые в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", включены в Народную программу "Единой России". 

Подрядчик должен привести в нормативное состояние отрезок трассы со 121 по 131 км к концу сентября. В перечень работ входит: 

• Очистка водоотводных канав. 
• Замена асфальтобетонного покрытия. 
• Ремонт автобусных остановок. 
• Установка дорожных знаков. 
• Нанесение новой дорожной разметки. 

В настоящее время подрядная организация уже приступила к заготовке необходимых материалов, расчистке полосы отвода и ремонту водопропускных труб. 

Одновременно продолжаются ремонтные работы на участке со 131 по 152 километр, начатые в начале апреля. 

Обновление автодороги М-8 "Холмогоры" - Котлас является важным этапом развития транспортной инфраструктуры региона, обеспечивающим более комфортное и безопасное передвижение для жителей и гостей Архангельской области.

06 май 11:10 | : Политика / Экономика

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