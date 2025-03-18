По Народной программе "Единой России" ремонтируется автодорога М-8

Секретарь Архангельского регионального отделения «Единой России», губернатор области Александр Цыбульский сообщил о начале ремонтных работ на очередном участке автомобильной дороги М-8 "Холмогоры" – Котлас в Верхнетоемском округе. Эти работы, реализуемые в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", включены в Народную программу "Единой России".



Подрядчик должен привести в нормативное состояние отрезок трассы со 121 по 131 км к концу сентября. В перечень работ входит:



• Очистка водоотводных канав.

• Замена асфальтобетонного покрытия.

• Ремонт автобусных остановок.

• Установка дорожных знаков.

• Нанесение новой дорожной разметки.



В настоящее время подрядная организация уже приступила к заготовке необходимых материалов, расчистке полосы отвода и ремонту водопропускных труб.



Одновременно продолжаются ремонтные работы на участке со 131 по 152 километр, начатые в начале апреля.



Обновление автодороги М-8 "Холмогоры" - Котлас является важным этапом развития транспортной инфраструктуры региона, обеспечивающим более комфортное и безопасное передвижение для жителей и гостей Архангельской области.