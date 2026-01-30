Программа «Защитники. Под крылом Архангела»: плюс два

Константин Уланов и Евгений Лагунов посетили Региональный исполнительный комитет партии в рамках межмодульного этапа кадровой программы — сейчас слушатели знакомятся с деятельностью главных общественно-политических институтов региона.

 Встречу для гостей провела заместитель руководителя РИК — начальник отдела партийного строительства Валентина Клишова. Она рассказала о структуре регионального отделения, реализации Народной программы, процедуре предварительного голосования перед выборами в Госдуму, а также о партийных инициативах по поддержке участников СВО и их семей.

 По итогам встречи Константин и Евгений приняли решение вступить в ряды сторонников партии. Ранее такое же решение приняли и другие слушатели программы.


16 март 08:00 | : Политика

