Ветераны СВО знакомятся с работой АРО "Единая Россия"

В Архангельске участники региональной кадровой программы «Защитники. Под крылом Архангела» — ветераны специальной военной операции — посетили Региональный исполнительный комитет партии «Единая Россия». Встреча состоялась в преддверии Дня защитника Отечества и стала частью их межмодульного этапа обучения.

Как отметила заместитель директора департамента по внутренней политике и местному самоуправлению администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области Ирина Софронова, в межмодульный период участники программы не только проходят стажировку в профильных министерствах и ведомствах, но и получают возможность ознакомиться с деятельностью значимых общественно-политических организаций региона:

«Региональное отделение партии «Единая Россия» ведёт большую общественную работу с участниками СВО и членами их семей, оказывает помощь военнослужащим, организует сбор и отправку гуманитарной помощи. Сегодняшняя встреча даёт участникам программы возможность детально познакомиться с этой работой, увидеть, как она организована на практике, и понять, какие механизмы поддержки действуют в регионе», — подчеркнула Ирина Софронова.

В ходе встречи руководитель Регионального исполнительного комитета Андрей Кожинов представил структуру и ключевые направления работы «Единой России», рассказал о реализации Народной программы партии на территории региона, а также обозначил задачи регионального отделения на 2026 год.

«Участники программы «Защитники. Под крылом Архангела» — это люди с активной гражданской позицией, которые сегодня глубоко погружаются в вопросы государственного и муниципального управления, изучают, как устроена система власти и формируется политический ландшафт страны. Для нас важно, что у них есть осознанный интерес к этим процессам и готовность включаться в общественно-политическую работу на благо региона», — отметил Андрей Кожинов.

Он добавил, что подобные встречи проводились и ранее, однако нынешний формат стал наиболее масштабным: региональный исполком посетили сразу шесть слушателей программы. По итогам общения все гости приняли решение вступить в ряды сторонников партии.



