В Плесецке идет работа по налаживанию систему водоотведения

В Плесецке полным ходом идет капитальный ремонт сетей водоотведения в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «Единой России»!



В рамках двухгодичного контракта необходимо отремонтировать 13,2 километра сетей водоотведения и установить несколько колодцев с запорной арматурой. Уже уложили 8,9 км сети, а общая готовность объекта – 35%.



Важно, что в инспекции участвуют слушатели программы «Защитники. Под крылом Архангела» - участники СВО, которые осваивают новые профессии в органах власти.



