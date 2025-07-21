Вверх
В Плесецке идет работа по налаживанию систему водоотведения

В Плесецке полным ходом идет капитальный ремонт сетей водоотведения в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и народной программы «Единой России»! 


 В рамках двухгодичного контракта необходимо отремонтировать 13,2 километра сетей водоотведения и установить несколько колодцев с запорной арматурой. Уже уложили 8,9 км сети, а общая готовность объекта – 35%. 

  Важно, что в инспекции участвуют слушатели программы «Защитники. Под крылом Архангела» - участники СВО, которые осваивают новые профессии в органах власти.


17 сентябрь 09:37 | : Политика

