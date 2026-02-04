Строители из Коряжмы подставили плечо фронту

Маленький город – большое сердце! Роман Смирнов и строительная компания "Техком" из Коряжмы показали, как должен действовать настоящий северный бизнес.



Ребята передали в Народный фронт не просто помощь. Они обеспечили наших бойцов самым дефицитным и важным ресурсом на передовой – надёжной связью. С помощью коллектива предприятия 20 новых раций отправляются “за ленту”, чтобы соединять голоса наших земляков-защитников.



В условиях современного боя качественная связь – залог успешного выполнения задачи. Эти рации станут “нервной системой” для наших подразделений, позволяя командирам и бойцам быть единым целым в любую секунду.



Когда бизнес проявляет такую гражданскую позицию, мы понимаем: Поморью есть чем гордиться!



Представители Народного фронта доставят рации адресатам уже на этой неделе.