Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Строители из Коряжмы подставили плечо фронту

Маленький город – большое сердце! Роман Смирнов и строительная компания "Техком" из Коряжмы показали, как должен действовать настоящий северный бизнес.

Ребята передали в Народный фронт не просто помощь. Они обеспечили наших бойцов самым дефицитным и важным ресурсом на передовой – надёжной связью. С помощью коллектива предприятия 20 новых раций отправляются “за ленту”, чтобы соединять голоса наших земляков-защитников.

В условиях современного боя качественная связь – залог успешного выполнения задачи. Эти рации станут “нервной системой” для наших подразделений, позволяя командирам и бойцам быть единым целым в любую секунду.

Когда бизнес проявляет такую гражданскую позицию, мы понимаем: Поморью есть чем гордиться!

Представители Народного фронта доставят рации адресатам уже на этой неделе.

 

26 февраль 08:00 | : Политика

Главные новости


Прощай, портянка!
Остановите жену Ивана Любса. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (326)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20