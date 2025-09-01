Вверх
Из Поморья в зону СВО доставили новый электрогенератор

Бойцы с донецкого направления прислали в региональное отделение Народного фронта благодарность в адрес жителей Архангельской области.

Парни говорят сердечное спасибо северянам за новый генератор мощностью 5 киловатт.

Для выполнения боевых задач подразделение наших земляков часто работает в лесополосе. В условиях, когда каждый метр леса – линия фронта, стабильная связь жизненно необходима.

Генератор поможет бойцам подзаряжать рации и мобильные телефоны, готовить пищу, обогреваться, координировать действия, вызывать подкрепление и держать связь с родными.

Новый агрегат позволит обеспечить энергией важные участки обороны, и, самое главное, согреет сердца наших ребят. 

16 октябрь 10:21 | : Политика

