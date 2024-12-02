Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Судебные приставы из Поморья одарили бойцов СВО

В Народный фронт обратились представители специализированного подразделения судебных приставов по Архангельской области и НАО. Они принесли в штаб президентского движения три коробки покупных окопных свечей и более двух десятков сухих душей для военнослужащих Поморья, несущих боевую вахту в новых регионах России.

 Коллектив ведомства регулярно помогает участникам спецоперации и их семьям. Сотрудники своими силами приобретают для ребят "за лентой" теплые вещи, постельное бельё, медикаменты и перевязочные материалы.

 Также взрослые пополняют региональный сбор "Всё для Победы!", а дети рисуют для бойцов трогательные открытки со словами поддержки из дома.

 Присоединяйтесь к сбору для военнослужащих из Поморья: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya! Победа будет за нами!

18 декабрь 13:07 | : Политика

Главные новости


Муха (или как не разодраться с соседями)
Архангельску требуется мост

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (240)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20