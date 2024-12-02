Судебные приставы из Поморья одарили бойцов СВО

В Народный фронт обратились представители специализированного подразделения судебных приставов по Архангельской области и НАО. Они принесли в штаб президентского движения три коробки покупных окопных свечей и более двух десятков сухих душей для военнослужащих Поморья, несущих боевую вахту в новых регионах России.



Коллектив ведомства регулярно помогает участникам спецоперации и их семьям. Сотрудники своими силами приобретают для ребят "за лентой" теплые вещи, постельное бельё, медикаменты и перевязочные материалы.



Также взрослые пополняют региональный сбор "Всё для Победы!", а дети рисуют для бойцов трогательные открытки со словами поддержки из дома.



Присоединяйтесь к сбору для военнослужащих из Поморья: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya! Победа будет за нами!