Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Народный фронт и судебные приставы Поморья упаковали спецназ

Региональное отделение Народного фронта провело две закупки по заявке отряда специального назначения “Ратник”, представители которого в ближайшее время отправятся в зону СВО для выполнения боевых задач.

Средства на оборудование на счёт общего сбора для военнослужащих-северян вновь перечислили сотрудники УФССП по Архангельской области и НАО.

Новые карты памяти, планшет, жесткий диск, экшн-камеры и наборы для их крепления на шлемы на сумму 100 тысяч рублей мы передали бойцу с позывным “Весёлый”. Он же забрал технику для дронов из второй закупки: комплектующие, лопасти и комплекты инструментов для ремонта БПЛА общей стоимостью 50 тысяч рублей.

Полученные устройства уже отправились “за ленту”.

11 май 10:33 | : Политика

Главные новости


"Сколько той жизни!.."
«Идёт война дронов». Свежие новости из зоны СВО от корреспондента-волонтёра

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2025 (95)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)
Февраль 2025 (391)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)



Деньги


все материалы
«    Май 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20