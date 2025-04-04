Народный фронт и судебные приставы Поморья упаковали спецназ

Региональное отделение Народного фронта провело две закупки по заявке отряда специального назначения “Ратник”, представители которого в ближайшее время отправятся в зону СВО для выполнения боевых задач.



Средства на оборудование на счёт общего сбора для военнослужащих-северян вновь перечислили сотрудники УФССП по Архангельской области и НАО.



Новые карты памяти, планшет, жесткий диск, экшн-камеры и наборы для их крепления на шлемы на сумму 100 тысяч рублей мы передали бойцу с позывным “Весёлый”. Он же забрал технику для дронов из второй закупки: комплектующие, лопасти и комплекты инструментов для ремонта БПЛА общей стоимостью 50 тысяч рублей.



Полученные устройства уже отправились “за ленту”.