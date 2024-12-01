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В Архангельске судебные приставы помогли приобрести рации для бойцов СВО

По заявке одной из воинских частей Народный фронт купил десять портативных радиостанций для земляков-связистов, участвующих в специальной военной операции. 

 Деньги взяли со счёта «Всё для Победы»: pobeda.onf.ru/requiremen..., который предварительно пополнил коллектив регионального управления федеральной службы судебных приставов. 

 Супруга военнослужащего из Холмогорского округа приехала в Архангельск и забрала дорогостоящее оборудование. Теперь рота связи обеспечена главным инструментом для оперативной передачи данных, обмена информацией с сослуживцами и координации действий для более эффективного выполнения боевых задач. 

 Хотите помочь парням на передовой? Приходите в Народный фронт в здании Федерации профсоюзов на проспекте Троицком, 39, телефон: 8 (8182) 20-02-74.

24 декабрь 10:32 | : Политика

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