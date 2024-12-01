В Архангельске судебные приставы помогли приобрести рации для бойцов СВО

По заявке одной из воинских частей Народный фронт купил десять портативных радиостанций для земляков-связистов, участвующих в специальной военной операции.

Деньги взяли со счёта «Всё для Победы»: pobeda.onf.ru/requiremen..., который предварительно пополнил коллектив регионального управления федеральной службы судебных приставов.

Супруга военнослужащего из Холмогорского округа приехала в Архангельск и забрала дорогостоящее оборудование. Теперь рота связи обеспечена главным инструментом для оперативной передачи данных, обмена информацией с сослуживцами и координации действий для более эффективного выполнения боевых задач.

Хотите помочь парням на передовой? Приходите в Народный фронт в здании Федерации профсоюзов на проспекте Троицком, 39, телефон: 8 (8182) 20-02-74.