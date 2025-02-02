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Игорь Арсентьев раздал подарки раненым бойцам СВО

22 февраля Секретарь Северодвинского местного отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" Игорь Валентинович Арсентьев, заместитель Главы Северодвинска Ирина Сергеевна Сахарова, помощник заместителя Главы Юлия Витальевна Кузьмина, ИСМО партии Юлия Владимировна Гольдфай, специалист местной приемной Наталья Владимировна Вейцман навестили ребят, которые получили ранения, выполняя боевую задачу в зоне проведения специальной военной операции.

"География, конечно, впечатляет: в военно-морском клиническом госпитале Минобороны РФ проходят лечение как наши местные парни, так и бойцы из Южно-Сахалинска, Иркутска, Красноярска, Новосибирска, Пензы, Перми, Томска, Воронежа. Благодарю за службу, ваш героизм и преданность Родине, скорейшего выздоровления!"- рассказал Игорь Валентинович.

В преддверии Дня защитника Отечества передали поздравления и гостинцы от всех северодвинцев. Особенно приятным подарком для бойцов стали письма от наших детей!

Удалось ребятам поднять настроение и творческим подарком - специально для них выступил Каргопольский мужской хор. Военные песни, которые они знают наизусть, подпевали вместе с артистами. А впереди - реабилитация и долгожданное возвращение домой к своим семьям.

Огромная благодарность всем активистам местного отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", которые принимали участие в акции "ТЕПЛО ДЛЯ!" и собрали подарки для наших героических ребят.


23 февраль 09:30 | : Политика

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