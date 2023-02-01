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Игорь Арсентьев: «Хочу поддержать ребят»

- В преддверии Дня защитника Отечества всегда было популярным размещать в своих социальных сетях старые армейские фотографии или поздравительные открытки, но сегодня все это отошло на второй план. В это непростое время День защитника Отечества стал для нас особо значимым днём.

 Хочу поздравить и поддержать ребят, которые сейчас находятся в зоне проведения СВО. В эти минуты бойцы, среди которых много земляков, защищают рубежи нашей Родины. Особенно важно почтить память тех, кто отдал свои жизни за мир и стабильное будущее жителей нашей большой страны.

 Среди них и наш земляк – Алексей Парфёнов. В январе этого года он погиб при выполнении боевой задачи…

Алексей окончил лицей №17 с серебряной медалью. После учёбы и срочной службы в армии работал на нескольких предприятиях города корабелов. Людское доверие он заслужил и вне работы. Алексей Витальевич почти пять лет был председателем садоводческого некоммерческого товарищества «Строитель», был добрым, талантливым и отзывчивым человеком. Вечная память героям! А нашим ребятам мужества, отваги, силы духа!

23 февраль 07:02 | : Будни

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