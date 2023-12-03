Поморский Дед Мороз доставил новогодние подарки на Донбасс

Гуманитарную помощь из Архангельска в преддверии Нового года доставили в 15-й раз.

Возглавил северную делегацию известный архангельский общественник, член партии «Единая Россия», член Российского военно-исторического общества и самый смелый Дед Мороз Поморья Владислав Жгилёв. Вместе с ним в доставке груза участвовала Евгения Мартынюк – помощник депутата Государственной Думы от Архангельской области Михаила Кислякова, сотрудник Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия». Отметим, эта акция проводится в Архангельске с 2014 года. Увозя на Донбасс необходимые вещи, обратно Владислав Иванович привёз огромную благодарность от бойцов специальной военной операции, медперсонала госпиталей и детей, оставшихся без попечения родителей.

Во время поездки в Луганскую народную республику Дед Мороз и Снегурочка посетили Стахановский детский дом и Ирминскую коррекционную школу-интернат. В преддверии Нового года все ожидают чуда, и оно случилось – подарки получил каждый ребёнок. Мелитопольским детишкам, оставшимся без попечения родителей, а также мальчикам и девочкам из детских домов, проходящим лечение в больницах города, также вручили новогодние сладости. Не остались без внимания и 150 воспитанников Терпеньевской школы-интерната. Также новогодние подарки передали в Мариуполь. Доставили в госпитали Луганска и Донецка нужные медикаменты, подарки военнослужащим и медицинскому персоналу.

- Самое интересное, когда мы приехали поздравлять бойцов, - их реакция не столько на подарки и на Деда Мороза, сколько на Снегурочку, - рассказывает Владислав Жгилёв. – Соскучились бойцы по дому – это понятно, а дух у всех боевой, несмотря на ранения! Детишки-то как радуются, вы бы знали! Тянутся поздороваться с Дедом Морозом, на руки ко мне просятся, рисунков надарили – до слёз. А те, что постарше ребятки – на фронт стремятся, а ведь по 17 всего лишь им. Все на подъёме.

Поездка в Мелитополь не ограничилась вручением подарков – там провели турнир по мини-футболу на Кубок Архангельского Деда Мороза среди ребят в возрасте от шести до семи лет. Команды состояли из участников, проживающих в Мелитополе, Токмаке, Бердянске и Кирилловке.

Поздравления с Новым годом от Архангельского регионального отделения партии «Единая Россия», от депутата Государственной Думы Михаила Кислякова, от Архангельского городского Совета ветеранов и всех неравнодушных северян получили мэр города Мелитополя Иван Фёдоров и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Галина Данильченко.

На обратном пути на каждом блокпосту вручили солдатам письма от детей из Архангельской области. В конвертах были вложены шоколадки и пожелания мирного неба и скорейшего возвращения домой.

Машины для отправки гумпомощи предоставило предприятие «Севзапдорстрой». Активное участие не только в транспортировке груза, но и в фасовке подарков оказали водители – Олег Танковский, Андрей Карелин и Евгений Спасский.



