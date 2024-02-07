Единороссы Поморья поздравили причастных с Днем защитников Отечества

Елена Вторыгина, депутат Государственной Думы от Архангельской области (фракция «Единая Россия») вместе с секретарём Северодвинского местного отделения Партии Игорем Арсентьевым посетили военно-морской клинический госпиталь города корабелов, где получают лечение бойцы специальной военной операции. Партийцы поздравили ребят, пожелав им бодрости духа и здоровья.

Виноградовское местное отделение «Единой России» организовало для членов семей специальной военной операции тёплую встречу, где жёны и матери бойцов, их дети получили консультации профильных специалистов, поучаствовали в мастер-классах по росписи козуль и в викторинах, пили чай и общались. Секретарь местного отделения Андрей Аннин поблагодарил семьи за мужество, терпение и отвагу и поздравил всех с праздником.

Народный мужской академический хор Каргополя под руководством Анатолия Выдрина, члена Партии, выступил с гастролями на Вологодчине, где имел большой успех у публики, получив признание соседей – творческих коллективов.

Шенкурское местное отделение «Единой России» отправило в зону СВО гуманитарную помощь и подарки бойцам – тёплые вещи, маскировочные сети, окопные свечи. Не остались в стороне активисты и сторонники партии. Новодвинск запустил конкурсы детского рисунка на военную тематику.

Региональное отделение посетило семью участника СВО, вручив подарок и высказав благодарность за подвиг Алексею Колоколову и его маме. Боец получил серьёзные ранения и сейчас находится дома.

Словом, никто из партийцев Поморья не остался безучастным – поздравляли участников Великой Отечественной войны, поклонились погибшим воинам, посетив мемориальные комплексы, вспомнили героев специальной военной операции.

Для детей и взрослых были организованы лыжные забеги, снежные забавы и даже праздничный автопробег – постаралось Приморское местное отделение вместе с первичками.

Ещё раз с праздником!