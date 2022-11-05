В конкурсе на пост главы Северодвинска появился новый серьезный кандидат

И это Игорь Арсентьев, которого еще недавно рассматривали как гипотетического кандидата на пост главы Архангельска. Сегодня он подал в избирком соответствующие документы и ушел в краткосрочный отпуск с основного места работы.
Игорь Валентинович уроженец Пинежского р-на. Продолжительное время занимался партийной деятельностью в рядах ЛДПР, был депутатом Архангельского областного Собрания.
В 2019 году неожиданно для многих принял предложение возглавить Плесецкий район. За время деятельности на этом посту доказал свою состоятельность на поприще исполнительной власти.
Летом этого года вернулся в Архангельск на позицию заместителя главы администрации города по инфраструктурному развитию.
По мнению наших наблюдателей, Арсентьев имеет самые высокие шансы среди претендентов на пост главы администрации Северодвинска при существующей системе выборов (конкурс). Его кандидатура явно согласована на самом верху (не будем забывать, что город имеет стратегическое значение для обороноспособности страны).