Игорь Скубенко: «Арсентьев сможет полюбить Северодвинск всем сердцем»

Эта фраза бывшего градоначальника города корабелов, перешедшего на работу в региональное правительство, прозвучала вчера на очередной конференции местного отделения партии «Единая Россия».
Игорь Скубенко:
— Чтобы сформировать четкий план действия, нужно детально погрузиться во многие вопросы. Уверен, что Игорь Валентинович сможет в кратчайшие сроки включиться в работу, и сможет с первого дня увеличить темп деятельности городской администрации. Я бы пожелал искренне полюбить Северодвинск всем сердцем, и это позволит сделать работу будет результативной.
Участники поддержали кандидатуру Игоря Арсентьева после заслушанной программы кандидата о развитии Северодвинска на ближайшие годы. В частности, она касалась перехода от точечной застройки к комплексной и реформы городского транспорта.
Напомним, имя нового главы городской администрации станет известно 13 декабря на сессии Северодвинского горсовета. Претендентов двое – Игорь Арсентьев и Дмитрий Попов.