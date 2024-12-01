Из Архангельска в зону СВО ушли посылки бойцам и их хвостатым питомцам

В Народный фронт обратилась делегация педагогов из средней школы № 82 города Архангельска. Учителя привезли в штаб президентского движения семь коробок с гуманитарной помощью для участников специальной военной операции.

В посылках для наших бойцов – чай, кофе, сладости, сушки, печенье, конфеты, макаронные изделия, мясные и рыбные консервы, а также средства гигиены и перевязочные материалы. В самой большой коробке – блиндажные свечи, сделанные с особой любовью – руками детей и их наставников.

Один из выпускников школы, участвующий в СВО, рассказал своим учителям, что во время несения службы быт бойцов согревают четвероногие друзья. По этой причине коллектив и воспитанники учреждения обратили особое внимание на сбор кормов для животных, доставив в штаб фронтовиков три пакета с лакомствами для кошек.