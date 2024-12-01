500 банок консервации отправятся из Архангельска на передовую

Представитель Народного фронта Максим Архипов вновь доставил в региональный штаб президентского движения фургон с продуктами для военнослужащих специальной военной операции.



Овощные закуски, аджика, кабачковая икра, тушёная свинина, лапша быстрого приготовления, мясные и рыбные консервы, печенье, пастила, топлёное молоко, жареный кофе, конфеты и сладости предназначены не только для бойцов СВО, но и для мирного населения новых регионов России.



Более 500 банок продукции с длительным сроком хранения, а также несколько десятков коробок с кондитерскими изделиями доставят на линию боевого соприкосновения с ближайшей гуманитарной миссией.



А мы продолжаем сбор помощи для наших парней "за лентой". Ждём вас в Народном фронте на проспекте Троицком, 39 (1 этаж, левое крыло), телефон: 8 (8182) 20-02-74.







