Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

500 банок консервации отправятся из Архангельска на передовую

Представитель Народного фронта Максим Архипов вновь доставил в региональный штаб президентского движения фургон с продуктами для военнослужащих специальной военной операции.

Овощные закуски, аджика, кабачковая икра, тушёная свинина, лапша быстрого приготовления, мясные и рыбные консервы, печенье, пастила, топлёное молоко, жареный кофе, конфеты и сладости предназначены не только для бойцов СВО, но и для мирного населения новых регионов России.

Более 500 банок продукции с длительным сроком хранения, а также несколько десятков коробок с кондитерскими изделиями доставят на линию боевого соприкосновения с ближайшей гуманитарной миссией.

А мы продолжаем сбор помощи для наших парней "за лентой". Ждём вас в Народном фронте на проспекте Троицком, 39 (1 этаж, левое крыло), телефон: 8 (8182) 20-02-74.




26 декабрь 09:00 | : Политика

Главные новости


Грехи наши тяжкие. Ироничная проза
Верной дорогой идите, товарищи!

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2024 (346)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)
Сентябрь 2024 (343)
Август 2024 (343)
Июль 2024 (331)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2024    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20