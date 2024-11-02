Жители Архангельска передают в зону СВО "огонь поддержки"

Коллектив одного из архангельских предприятий передал в Народный фронт пять коробок окопных свечей общей массой 80 килограммов. Их сделали из огарков от церковного прихода и парафина, купленного на средства работников предприятия.



Банки для самодельных свечей берут в детском саду, где работает супруга организатора доброй инициативы Дмитрия. Изделия из воска изготавливают в свободное время – после работы и в обеденный перерыв.



В полевых условиях окопные свечи служат бойцам в быту: с их помощью можно согреться в холодную погоду, осветить блиндажи и подогреть пищу. Хотите помочь землякам-военнослужащим? Приходите в Народный фронт на Троицком, 39, справки – по телефону: 8 (8182) 20-02-74.