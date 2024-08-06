Пенсионеры Поморья отдали печки-буржуйки для участников СВО

Неравнодушные северяне обратились в региональное отделение Народного фронта с предложением помочь военнослужащим из Архангельской области.



Представители нашего Молодёжного крыла побывали в дачных кооперативах, чтобы привезти в штаб гуманитарную помощь от пенсионеров Анатолия Сергеевича и Валерия Андреевича.



Две печки-буржуйки, большой деревянный ящик для складирования снарядов, пластиковые канистры для хранения воды, горелки, ёмкости под жидкости и слесарные инструменты отправятся на линию боевого соприкосновения уже на этой неделе.



Присоединяйтесь к сбору для наших парней: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya, вещевую помощь принимаем в здании Федерации профсоюзов на проспекте Троицком, 39 (1 этаж, левое крыло), телефон: 8 (8182) 20-02-74.