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Жители Красноборска скинулись на "буханку", но это не хлеб.

За несколько месяцев северяне собрали средства, чтобы приобрести и передать в Народный фронт автомобиль УАЗ-452 для участников специальной военной операции.

 Машина повышенной проходимости своим ходом дошла в Архангельск из административного центра Красноборского округа, преодолев 535 километров пути.

 "Буханку" 2005 года выпуска с пробегом около 100 тысяч километров доставят на линию боевого соприкосновения в составе гуманитарной миссии президентского движения, запланированной на конец ноября.

 Хотите передать автотехнику для земляков на передовой? Обращайтесь в региональное отделение фронтовиков по телефону: 8 (8182) 20-02-74 или по адресу: проспект Троицкий, 39, 1 этаж, левое крыло.

27 октябрь 09:00 | : Политика

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