Жители Красноборска скинулись на "буханку", но это не хлеб.

За несколько месяцев северяне собрали средства, чтобы приобрести и передать в Народный фронт автомобиль УАЗ-452 для участников специальной военной операции.



Машина повышенной проходимости своим ходом дошла в Архангельск из административного центра Красноборского округа, преодолев 535 километров пути.



"Буханку" 2005 года выпуска с пробегом около 100 тысяч километров доставят на линию боевого соприкосновения в составе гуманитарной миссии президентского движения, запланированной на конец ноября.



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