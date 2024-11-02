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Гуманитарный груз из Поморья дошел до воюющих адресатов

В ходе 10-й гуманитарной миссии Губернаторского Центра Архангельской области все посылки военнослужащим - северянам были доставлены адресатам.

 К юго-западу от Донецка передача одного из автомобилей проходила поздно вечером. Это одна из мер безопасности на территориях рядом с фронтом. «ГАЗель», отправленную Коношской районной больницей выгрузили с помощью эвакуатора. С командиром взвода батареи 122-мм гаубиц 2-го артиллерийского полка мы разговаривали уже за полночь. По его словам главная задача, которую постоянно выполняют его орудия – непосредственная поддержка штурмовой пехоты. 

 - Мы расчищаем проходы, прикрываем штурмовые отряды. Попытки противника вести контрбатарейную борьбу – неэффективны. Мы давим, подавляем, идем вперед. Но дроны-камикадзе сильно досаждают. Поэтому большое спасибо Губернаторскому Центру Архангельской области за доставленный автомобиль. Он нам сейчас как раз очень нужен, - говорит командир гаубичного взвода с позывным «Суета». 

 Батареи гаубиц Д-30 сегодня активно используются на всей линии боевого соприкосновения. На Донецком фронте наши войска буквально прогрызают оборону противника. Огонь артиллерии расчищает путь нашей пехоте, которая продолжает успешно наступать в районе Курахово. 

 В Первомайске до сих пор видны разрушения, причиненные боями и обстрелами. Город лежит на пути в Артемовск – Бахмут. Еще дальше на запад – Часов Яр где сейчас идут упорные бои. Здесь воюет и реактивный дивизион 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. Для его бойцов был передан прибор ночного видения – тепловизор.

 - Огромное спасибо депутату Государственной Думы Михаилу Кислякову за подарок и Губернаторскому центру за его доставку. Тепловизор – вещь нужная, он нам поможет эффективно выполнять поставленные задачи, - отметил военнослужащий с позывным «Домовенок» из реактивного дивизиона 200-й мотострелковой бригады.

 Эта встреча стала завершающей в ходе 10-й гуманитарной миссии Губернаторского Центра «Вместе мы сильнее» в новых регионах России.

 - За несколько недель из Архангельска было отправлена 21 фура - более 200 тонн грузов. В их числе 49 автомобилей, 15 лодок, мотобуксировщики, стройматериалы, а также посылки для наших военнослужащих. Также был доставлен гуманитарный груз для мирных жителей Курска и новых регионов России. Все посылки доставлены адресатам, - рассказал  представитель Губернаторского Центра Архангельской области Павел Красноперов

 Несмотря на разрушения, мирная жизнь уже вернулась в Первомайск, возвращается сейчас в Артемовск – Бахмут. Фронт медленно, но верно движется на запад. Наши ребята громят врага и идут вперед. Поэтому помощь северян для них очень важна. Враг рассчитывал на распутицу, но и она не останавливает русского солдата. Он идет в бой, четко зная, что все поставленные задачи специальной военной операции будут выполнены. 

 

16 ноябрь 14:16 | : Политика

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