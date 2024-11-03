Гуманитарная помощь из Архангельской области дошла до танкистов в зоне СВО

С начала специальной военной операции Архангельская область уделяет особое внимание боевым частям, в которых служит много северян. Среди них 200-я отдельная гвардейская Печенгская мотострелковая бригада. В ходе 10-й гуманитарной миссии Губернаторского центра «Вместе мы сильнее» помощь была передана бойцам-танкистам, которые сейчас выполняют задачи в районе Часова Яра.

Танки являются основой ударной мощи российской армии. Традиционно, отечественные боевые машины обладают повышенной подвижностью, надежной броневой защитой и сокрушительными огневыми возможностями. Все эти качества русские танки демонстрируют в ходе специальной военной операции.

Сейчас фронт активно движется на запад. Вслед за боевыми частями передислокацию проводят и ремонтные подразделения. На одну из баз 200-й бригады из Архангельска были доставлены строительные материалы, необходимые бойцам для обустройства на новом месте.

- Мы оборудуем позиции там, где располагаются наши подразделения. И при смене мы конечно не их забираем с собой. Поэтому стройматериалы нам нужны снова и снова. Это расходный материал и есть острая необходимость в его наличии. Большое спасибо Архангельской области за предоставленную гуманитарную помощь. Она пойдет во благо именно для победы над нашим общим врагом.

В этой доставке в 200-ю мотострелковую бригаду был и еще один – очень массивный необычный груз. Этот танковый двигатель В-46. Он – наследник знаменитого дизеля В-2, который стоял на танке Т-34. И будет использован для ремонта бронетехники 200-й бригады.

Также помощь была доставлена военным медикам бригады. Им был передали автомобиль УАЗ-«буханка». А их коллегам из 506-го мотострелкового полка привезли автомобиль «Нива». Оба транспортных средства будут активно использоваться для выполнения задач по эвакуации раненных. Также медицинским подразделениям было передано около сотни носилок.

- Большое спасибо Губернаторскому центру «Вместе мы сильнее». Машина очень нам пригоится для эвакуации раненных. Носилки тоже очень и очень пригодятся. Раздадим их подразделениям, они требуются постоянно, - говорит командир отделения медицинской роты 200-й мотострелковой бригады с позывным «Бритва».

- Нам предоставили машину, она будет работать в нашем госпитале, перевозить бойцов. Огромнейшее спасибо всем жителям Архангельской области за предоставленную помощь. Спасибо, что вы нас не забываете, спасибо за машину, за носилки это все нам необходимо, поблагодарила старшая медсестра медицинской роты 506-го мотострелкового полка с позывным «Изабелла».

Сейчас наши танкисты оказывают активную поддержку мотострелкам, ведущим наступательные действия в районе Часова Яра. Обстановка там тяжелая, но все знают, что победа будет за нами!



