Бойцы СВО на Донбассе получили важный груз из Архангельска

Важнейший приоритет в деятельности Губернаторского Центра Архангельской области «Вместе мы сильнее» - это оказание помощи воинским частям, в составе которых боевые задачи в зоне спецоперации выполняют наши земляки. Поэтому традиционно, значительная часть грузов во время гуманитарных миссий доставляется именно военным.

Изготовленные в Архангельске боевые квадрокоптеры отправляются на фронт. К западу от Авдеевки, в которой мы были в мае, продолжаются упорные бои. Наши ребята идут вперед, и в этом им неоценимую помощь оказывает беспилотная авиация.

- Это жизненно необходимо для нас, чтобы прикрыть штурмовые группы и выполнят эффективно боевые боевые. Соответственно это очень важная вещь, которая помогает подавить силу противника. Дроны – это то, что нужно постоянно, в больших количествах и всегда, - рассказал военнослужащий 1487-го мотострелкового полка с позывным «Шах».

А артиллеристам из Северодвинска были переданы антидроновые средства и маскировочные сети.

- Нам привезли накидки антидроновые, а также маскировочные сети, осенний вариант, надеюсь зимний не пригодится. Но к зиме готовимся, поэтому получили заказанные газовые баллоны и утеплитель, будем утеплять окопы и блиндажи. Огромное всем спасибо за поддержку и оказание такой помощи, - говорит боец с позывным «Жук» из

артиллерийского дивизион сводного мотострелкового полка.

Волонтеры организации «Свои люди» продолжают опекать 5-ю гвардейскую мотострелковую бригаду, в которой воюет много уроженцев Поморья.

- Нам привезли личные посылки из дома, маскировочные сети, они очень важны. Большое спасибо фонду «Свои люди» он нам очень помогает. Передали систему «Булат», это очень нужная штука, потому, что в нынешних реалиях дроны могут доставить много неприятностей. Система помогает их обнаруживать и осуществлять радиоэлектронное противодействие. Без этого война сейчас очень сложна, - поясняет военнослужащий с позывным «Анзор» из 5-й гвардейской мотострелковой бригады.

Самым оригинальным грузом на этот раз стал мотоцикл «Урал», отправленный из далекого Лешуконья. Перед передачей военнослужащим его опробовали на ходу. После перевозки через всю страну трехколесное транспортное средство готово к выполнению боевых задач. В том числе и специальных...

- Мотоцикл поможет нам в боевых действиях. Эта техника сейчас восстребована. На Запорожье на них штурмовали Урожайное, нормально везде проходит, намного быстрее все движемся, - говорит боец отряда специального назначения «Барс-1» с позывным «Цыган».

Старым знакомым – подразделению бригады авиационной разведки «Гром-Каскад» руководитель Губернаторского Центра Максим Арбузов передал мощный генератор, бочки для топлива и шанцевый инструмент. А также специальное оборудование, которое доставили непосредственно бойцам недалеко от линии фронта.

- В наше подразделение передали дизельный генератор, маскировочные сети, которые нам необходимы для маскировки наших позиций а также оборудования. Хотим передать большое спасибо Губернаторскому центру Архангельской области и а также депутату Архангельского областного собрания Александру Фролову, - поблагодарил военнослужащий бригады авиационной разведки «Гром-Каскад» с позывным «Умка».

Закончив работу в Донецкой народной республике, миссия Губернаторского центра «Вместе мы сильнее» продолжает ее в Запорожье и Херсонской области.



