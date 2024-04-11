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Гуманитарный груз из Архангельска доставлен в Луганск

8-я и рекордная отправка, организованная Губернаторским Центром и волонтёрскими организациями Поморья при поддержке партии «Единая Россия» и депутата Архангельского облсобрания Александра Фролова прибыла на Донбасс накануне Дня Победы. 

 Первая разгрузка состоялась в окрестностях Луганска. Для Архангельского батальона 200-й гвардейской мотострелковой бригады сотрудники губернаторского центра – уже не просто добрые друзья, а практически братья. Адресные посылки из столицы Поморья пришли бойцам как раз в День Победы.

 - Хотим передать привет и отдельное 49-й средней школе города Архангельска за сладкие подарки. Сладостей всегда хочется. А так – всех еще раз с праздником, все что заказывали было доставлено. Спасибо жителям Архангельска и Архангельской области, - говорит заместитель командира Архангельского батальона 200-й мотострелковой бригады с позывным «Алтай».

 От министерства связи Поморья нашим ребятам были переданы очень важные комплектующие для обеспечения устойчивой работы радиостанций.

 - Это очень важно для наших мотострелковых подразделений. Из данных антенн и разъемов мы делаем так называемы «выноса» для радиостанций, чтобы борец сидящий на переднем крае, в блиндаже имел устойчивую связь, - рассказал военнослужащий батальона связи с позывным «Урал».

 Много подарков в этот раз досталась «богам войны» - артиллеристам. От православной общины Ерцево гаубичному дивизиону был доставлен автомобиль. А реактивному дивизиону были переданы маскировочные сети и продовольствие.

 - Символично что на Пасху и символично что на День Победы, это вообще радует! – отмечает военнослужащий с позывным «Иваныч».

 - Огромное спасибо губернаторскому центру, волонтерам города Архангельска за доставленную гуманитарную помощь. Хочу всех еще раз поздравить с 9 мая и сказать что победа будет за нами! – говорит боец с позывным «Двадцать девятый»

 А боец с позывным «Север» просил передать отдельное спасибо фонду «СВОи люди», который принял активное участие в подготовке и отправке грузов.

 - Хотелось бы поблагодарить всех волонтеров и поздравить всех с 9 мая! Для всех нас это большой праздник, желаем здоровья и удачи всем. Мы обязательно победим!

 Также автомобиль был передан нашим землякам, воюющим в составе знаменитой 2-й гвардейской Кантемировской танковой дивизии.

 - Мы получили хороший аппарат – «Нива», пятидверка, полный привод, очень рады, что на малой родине не забывают нас, помогают. Большое спасибо Архангельской области за подарок.

 По словам руководителя Губернаторского центра Максима Арбузова, главная задача миссии – передать груз лично в руки представителям воинских частей.

 - На первой «точке» мы разгрузили четыре больших автоприцепа. Доставленные автомобили переданы мотострелкам, танкистам. Все они опробованы, бойцы остались довольны. Также доставлены средства связи, маскировочные сети, генераторы. И конечно - большое количество гуманитарных грузов, которые были собраны нашими волонтерскими организациями «Феникс Архангельск», «Феникс Север» Холмогоры «Боевое братство», комитет семей воинов Отечества, фонд «Победа будет за нами» из Северодвинска и региональное отделение партии «Единая Россия». Все доехало благополучно, - рассказал директор Губернаторского Центра Архангельской области Максим Арбузов.

 Луганск остается прифронтовым городом, поэтому разгрузка первых четырех автоприцепов в его окрестностях была осуществлена максимально быстро. Впереди – маршрут по всем новым регионам России. Всего в составе миссии 21 большегрузный автоприцеп. В них размещены 30 автомобилей и более 65 тонн гуманитарной помощи. 


11 май 08:17 | : Политика

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