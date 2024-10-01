Народная программа ЕР: В поморском селе открылся новый стадион

В тот же день там открыли и сквер Воинской славы.

Новые объекты будут способствовать сохранению исторической памяти, патриотическому воспитанию молодежи и формированию здорового образа жизни.

Модернизация стадиона в Ильинско-Подомском осуществлялась по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий» и в рамках основных приоритетов Народной программы «Единой России». На эти цели было выделено свыше 75 млн рублей.

Часть основных работ строители выполнили в прошлом году: произвели инженерную подготовку участка, заасфальтировали беговую дорожку и автостоянку перед стадионом, подготовили площадку для стритбола.

В этом году подрядчик осуществил монтаж крытой трибуны на 100 мест, обустроил искусственное покрытие футбольного поля, установил опоры освещения, блок-модули под раздевалки, душевые, санузлы, а также оборудовал ограждение.

Отметим, что в 2024 году на реализацию госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в Архангельской области направлено более 1 миллиарда рублей, из них 951,3 млн рублей – из федерального бюджета.

Создание сквера Воинской славы стало возможным благодаря участию муниципалитета в региональном проекте «Комфортное Поморье».

Как отметили в окружной администрации, над реализацией инициативы работали активисты ТОС «Возрождение», представители местной власти, десантных, пограничных войск, ВМФ и многие жители.

Отметим, что всего в 2024 году на реализацию проекта «Комфортное Поморье» в Вилегодском округе из областного бюджета предусмотрено 14,8 млн рублей, - сообщили в пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области.