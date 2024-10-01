В Новодвинске возводится новый спорткомплекс

В соответствии с Народной программой "Единой России" в городе Новодвинске ведется строительство нового городского спорткомплекса, расположенного рядом с городской гимназией.



Инициатива создания спортивного объекта была выдвинута общественностью, поддержана главой муниципалитета Александром Чечулиным и получила одобрение секретаря Архангельского регионального отделения «Единой России», губернатора Поморья Александра Цыбульского.



Новый стадион будет оснащен современной инфраструктурой, включающей:



• Многофункциональное игровое поле для мини-футбола

• Беговые дорожки

• Универсальную площадку для баскетбола и волейбола

• Яму для прыжков в длину

• Отдельную тренажерную зону



Также предусмотрена установка нового уличного освещения.



Строительство объекта находится под контролем местного отделения "Единой России" и является приоритетным направлением в рамках реализации Народной программы партии.



"Новый спортивный комплекс станет важным элементом инфраструктуры Новодвинска, предоставляя жителям города возможность заниматься различными видами спорта на открытом воздухе", - подчеркнул заместитель губернатора Архангельской области Сергей Пивков.

В настоящее время завершены работы по устройству основания футбольного поля, залит бетон под волейбольно-баскетбольную площадку, выполнены работы в зоне воркаута и прыжков в длину.



Подрядчик уже осуществил доставку искусственного покрытия и спортивного оборудования. В ближайшее время планируется приступить к укладке резинового покрытия, а также завершению работ по устройству легкоатлетической дорожки и игровых площадок.