Под Архангельском продолжается возведение Дома культуры

Это современный досуговый центр со зрительным залом на 150 мест в Приморском районе. Объект возводится по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

«На данном этапе идет устройство фундамента здания: монтаж железобетонных плит, установка опалубки и каркасов армированного монолитного пояса», – сообщил побывавший на месте министр строительства и архитектуры региона Владимир Полежаев.

До конца июня подрядчик планирует завершить возведение ленточного фундамента и перейти к устройству полов по грунту. После этого, ориентировочно в июле, бригады каменщиков начнут кирпичную кладку стен.

Здание сельского клуба будет одноэтажным со скатной кровлей из профнастила и штукатурным фасадом, тепленным минераловатным материалом. Его открытие намечено на конец 2024 года. На строительство заложено 75 млн. рублей консолидированного бюджета.

Внутри нового ДК оборудуют зрительный зал на 150 мест, помещения для проведения уроков хореографии и творческих анятий театрального кружка, а также модельную библиотеку.

«У подрядчика уже есть опыт строительства подобных объектов и социального жилья. Например, эта же компания возводит ДК в деревне Ватамановская Каргопольского округа и социальный дом в поселке Луковецком. Сегодня у нас нет вопросов к исполнителю работ: все мероприятия проводятся в соответствии с заключенным контрактом», – дополнил министр.

«Синергетического успешного результата всегда удается достичь только при совместных усилиях и вложениях. Когда социальные объекты как этот строятся благодаря нацпроекту, областному субсидированию и народной программе «Единой России», - говорит глава Приморского района Валентина Рудкина.