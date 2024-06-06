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Народная программа «Единой России»: поселок Талаги обретет дом культуры и очистные сооружения

Приморский округ является активным участником государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ).

Особый акцент – на реализации проектов по строительству новой инфраструктуры.

«В этом году по программе «Комплексное развитие сельских территорий» строим пять объектов. Два из них – очистные сооружения и Дом культуры – в поселке Талаги Приморского округа», – сообщил в соцсетях губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Потребность в новых очистных сооружениях назрела давно в связи с высокой степенью износа, было решено провести масштабное обновление: заново проложить полтора километра трубопровода, а также создать новые локальные блочно-модульные очистные сооружения.

Сейчас на стройплощадке специалисты подрядной организации завершают прокладку трубопровода канализации – уже создано более 1,4 километра новой нитки из необходимых 1,5. Кроме того, рабочие протягивают силовые кабели подземной линии и создают смотровые колодцы: из необходимых 17 уже смонтировано восемь колодцев.

Планируется, что в этом году работы на объекте будут успешно завершены. К трассе и блочно-модульным сооружениям подключат жилой район поселка Талаги и психиатрическую больницу №2.

Параллельно ведутся работы и на площадке строительства Дома культуры, он станет первым общественным сооружением в поселке с населением свыше 1,5 тысячи человек. С вводом здания в эксплуатацию у жителей появится возможность проводить досуг и посещать культурные мероприятия, не выезжая в областной центр. В одноэтажном здании будут располагаться зрительный зал на 150 мест, пространство для выставок, а также модельная библиотека.

Как отметил министр строительства и архитектуры Архангельской области Владимир Полежаев, специалисты подрядной организации заняты устройством ливневой канализации, устройством перегородок и отделкой помещений. В ближайшей перспективе подрядчик планирует приступить к благоустройству прилегающей территории.

«Для проведения работ по благоустройству необходимо очистить стройплощадку от мусора, а после этого в кратчайшие сроки начать преображение территории», – отметил министр.

Всего по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий», а также в соответствии с основными приоритетами народной программы «Единой России» в Архангельской области ведется строительство пяти объектов.

Возведение каждого находится на постоянном контроле профильного ведомства, - сообщили в министерстве строительства и архитектуры Архангельской области. 

12 август 18:17 | : Политика

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