Няндома в ожидании нового суперсовременного ФОКа

Объект возводится в рамках Народной программы «Единой России».

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс в Няндоме возводится по программе «Комплексное развитие сельских территорий». Его строительство планируется завершить этой осенью.

На текущий момент на объекте трудятся 22 специалиста подрядной организации. Они заняты шпаклевкой стен, устройством и монтажом системы отопления, устройством сетей электрики, водоснабжения и водоотведения. Параллельно с этим идут работы по кладке напольной и стеновой плитки.

На 58 процентов выполнены работы по благоустройству прилегающей к ФОКу территории. В будущем рядом со зданием обустроят пешеходную зону и установят малые архитектурные формы, а уже на этой неделе стартуют работы по асфальтированию подъездных путей.

Внутри здания после завершения работ разместится универсальный зал с отдельной площадкой для занятий единоборствами, оборудованные раздевалки и душевые комнаты.

Как отметил Дмитрий Рожин, который оценил ход строительства в ходе рабочей поездки в Няндомский округ, после оперативного совещания на стройплощадке, и заказчик строительства, и подрядчик понимают, в какие сжатые сроки необходимо провести все работы.

«Подрядчик на объекте заверил, что сил и средств достаточно, поэтому ему поручено нарастить объем ежедневно выполняемых работ, чтобы быстрее закончить строительство спортобъекта», – сказал Дмитрий Рожин.

Координатор регионального проекта «Комфортное Поморье» Михаил Федотов отметил, что строительство физкультурно-оздоровительного комплекса является очередным этапом модернизации городского парка Няндомы, где в предыдущие годы уже были обустроены площадка для сдачи норм ГТО, скейт-площадка, лыжероллерная трасса, полноразмерное футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольная площадка, беговые дорожки с искусственным покрытием длиной один километр и скейт-парк.