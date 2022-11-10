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Сенатор Новожилов о господдержке северных сельских территорий

Сенатор,  член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Виктор Новожилов принял участие в работе ХII международного форума  «Арктика: настоящее и будущее». 

Форум  - ежегодное общественное мероприятие года, которое поднимает весь спектр вопросов социально-экономического развития Арктической зоны РФ: развитие транспорта, освоение ресурсной базы, инвестиции в арктические проекты, социальное развитие и поддержка молодежи, научные исследования, развитие кадрового потенциала, сохранение экосистем, культурное наследие, развитие сельских территорий в Арктике, формирование комфортной городской среды и многие другие. Виктор Новожилов участвовал в сессии «Арктическая целина: агропромышленный комплекс».

По мнению Виктора Новожилова ведение сельскохозяйственного производства в условиях Севера связано с большими затратами и сопряжено с высокой долей риска: выше затраты на обогрев производственных помещений, борьбу с ранними заморозками. Но при этом развитие агропромышленного комплекса, наряду с лесопромышленным комплексом – базис развития сельских территорий. АПК для Севера выполняет функции традиционного уклада жизни сельского населения, способствует сохранению духовности, культуры.

«Без государственной поддержки сельскохозяйственные предприятия и крестьянские хозяйства не выживут. Я глубоко убежден, что нужна серьезная государственная программа для поддержки северных сельских территорий, но ее регионам в одиночку не запустить, такие программы можно реализовать только с помощью федерального центра. Важно понимать, что сохранение социальной функции аграрного предпринимательства в  Арктике требует несоизмеримо меньше государственных расходов, чем на создание новых рабочих мест в других сферах для проживающих на севере наших граждан», - подчеркнул в своем выступлении Виктор Новожилов.

 

 

12 декабрь 11:06 | : Политика / Экономика

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