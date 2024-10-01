Александр Цыбульский в Национальном рейтинге губернаторов

Опубликован Национальный рейтинг глав российских регионов за сентябрь-октябрь текущего года.

Эксперты рейтинга отмечают, что для губернаторского корпуса минувшие два месяца носили весьма непредсказуемый характер, несмотря на достаточно мажорное начало периода. Несмотря на отмену в этом году традиционного осеннего губернаторопада (он был заменен майским), региональным элитам до конца не дали расслабиться.

Признаки нарастания социально-экономических проблем (лекарственное и продовольственное обеспечение и т. п.) заметны всё более явно, но пока количество не перешло в качество. Гораздо больший диссонанс в региональную жизнь вносит системная активизация силовиков на фоне растущего количества нервирующих местные элиты факторов.

Итак…

Первые три места заняли? Рустам Минниханов (Татарстан), Сергей Собянин (Москва), Дмитрий Артюхов (ЯНАО).

Последние три: Александр Осипов (Забайкальский край), Владислав Ховалыг (Республика Тыва), Валентин Коновалов (Хакасия).

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на 48 месте.