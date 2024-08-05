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Александр Цыбульский занимает 54 место в Национальном рейтинге губернаторов

Опубликован летний (июли-август) Национальный рейтинг глав российских регионов.

Эксперты рейтинга отмечают, что этот период прошел для губернаторов более спокойно, чем последний месяц весны с его чередой отставок… вернее, с перемещение вверх-вниз по вертикали власти. Однако это не означает, что приближающаяся осень будет такой же спокойной в плане ротаций, что в традициях внутренней политики Старой площади. И не все упирается в выборы…

Итак:

- первые три места заняли: Сергей Собянин (Москва), Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Рустам Минниханов (Татарстан);

- последние три: Сергей Меликов (Дагестан), Ростислав Гольдштейн (ЕАО), Валентин Коновалов (Хакасия);

- Александр Цыбульский (Архангельская область) на 54-м месте.

29 август 08:17 | : Политика

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