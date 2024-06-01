Цыбульский занимает 51 место в Национальном рейтинге губернаторов

Опубликован Национальный рейтинг глав российских регионов за май-июнь текущего года.

Политологи отмечают, что основные критерии оценки деятельности губернаторов Кремлем включают в себя - рост социально-экономических показателей, связанных с привлечением и удержанием инвестиций, ростом налогооблагаемой базы и ВВП в регионе, реализацией национальных проектов, а также политическая стабильность, отсутствие межэлитных конфликтов, высокие рейтинги президента, губернатора и доверие к власти в целом. Дополнительно: всё, что связано с поддержкой СВО.

Первые три места рейтинга заняли: Сергей Собянин (Москва), Рустам Минниханов (Татарстан), Александр Моор (Тюменская область).

Последние три: Владислав Ховалыг (Тыва), Валентин Коновалов (Хакассия), Сергей Меликов (Дагестан).

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на 51-м месте. Интересно, что в прогнозах на будущее Александра Витальевича все чаще стал упоминаться его второй губернаторский срок.