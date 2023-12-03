Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Александр Цыбульский в Национальном рейтинге губернаторов за 2023 год

Опубликован итоговый Национальный рейтинг глав российских регионов за 2023 год.

Эксперты отмечают, что на позиции губернаторов повлияли не только традиционные факторы оценки – активность появления в федеральном информационном поле, выполнение социальных задач, отсутствие или наличие громких коррупционных скандалов -  но и личные встречи с Президентом.

Первые три места заняли: Сергей Собянин (Москва), Рустам Минниханов (Республика Татарстан), Александр Моор (Тюменская область).

Последние три: Ростислав Гольдштейн (ЕАО), Валентин Коновалов (Республика Хакассия), Владислав Ховалыг (Республика Тыва).

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на 53-м месте.

27 декабрь 08:52 | : Политика

Главные новости


И елки, и желание. Депутаты АрхГорДумы за неделю
Выборы. Санкции. Налог на яйца. И другие вести из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Декабрь 2023 (281)
Ноябрь 2023 (335)
Октябрь 2023 (324)
Сентябрь 2023 (320)
Август 2023 (325)
Июль 2023 (336)



Деньги


все материалы
«    Декабрь 2023    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20