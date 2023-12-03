Александр Цыбульский в Национальном рейтинге губернаторов за 2023 год

Опубликован итоговый Национальный рейтинг глав российских регионов за 2023 год.

Эксперты отмечают, что на позиции губернаторов повлияли не только традиционные факторы оценки – активность появления в федеральном информационном поле, выполнение социальных задач, отсутствие или наличие громких коррупционных скандалов - но и личные встречи с Президентом.

Первые три места заняли: Сергей Собянин (Москва), Рустам Минниханов (Республика Татарстан), Александр Моор (Тюменская область).

Последние три: Ростислав Гольдштейн (ЕАО), Валентин Коновалов (Республика Хакассия), Владислав Ховалыг (Республика Тыва).

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский на 53-м месте.